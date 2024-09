Volevano un autolavaggio insieme L’ipotesi sul giallo dell’acido

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Monte San Savino (Arezzo), 19 settembre 2024 – Sarebbero dovuti diventare soci. Il progetto era quello di aprire un. Il giovane pakistano, 29 anni, avrebbe dato all’amico dei soldi: diverse migliaia di euro per il grande acquisto, circa 8mila. Acquisto che poi non si era concretizzato. E lui rivoleva il denaro indietro che però non è ritornato. Un debito: sarebbe questo il punto di partenza della lite sfociata nella violenza. È il primo tassello da cui prendono il via le indagini della Procura di Arezzo. Le ipotesi di reato vanno dalle lesioni gravissime fino al tentato omicidio. La trama dei fatti impone ancora il condizionale ma è quanto riferito agli investigatori dal titolare dell’officina, indagato per favoreggiamento.