Sport in tv oggi giovedì 19 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 19 settembre 2024)19, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla Louis Vuitton Cup, con la sfida tra Luna Rossa e American Magic a tenere banco e ad attirare l’attenzione degli appassionati su chi sarà l’altra finalista di questa competizione con Ineos. Ci saranno da seguire i tornei di tennis in Asia, con Mattia Bellucci e Fabio Fognini impegnati rispettivamente ad Hangzhou e a Chengdu, in Cina. In primo piano la Nazionale italiana di hockey pista femminile, impegnata nei quarti di finale della rassegna iridata contro la Colombia.