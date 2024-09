Peste suina Cuori liberi e i maiali uccisi a Sairano | un murale di Moby Dick contro l’ingiustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Zinasco, 19 settembre 2024 – In occasione dell’anniversario di quanto accaduto nel rifugiodi, una frazione di Zinasco, lo street artistha realizzato oggi unnel santuario Porcikomodi di Magnago, in provincia di Milano, per denunciare l'ingiustizia subita dai noveda compagnia che erano stati salvati dal macello e sono statiperché erano venuti a contatto con laafricana. L'artista di fama internazionale ha scelto il luogo in cui dove sono rifugiati quasi duecento suini sottratti allo sfruttamento dell'industria zootecnica, che ha già ucciso con metodi crudeli, nelle camere a gas o con elettrocuzione, quasi 130milacontagiati dalla psa, la maggior parte proprio in Lombardia, per lanciare un messaggio: “Quello che è accaduto anon deve accadere mai più”.