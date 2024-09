Neonati sepolti Chiara potrebbe essere stata aiutata Il sindaco | Adesso chi sa parli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il caso dei duetrovatinel giardino di una casa a Traversetolo, in provincia di Parma, continua a sollevare dubbi. Al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Parma c’è la studentessa 22ennePetrolini, madre dei piccoli ed indagata a piede libero per omicidio premeditato ed occultamento di cadavere. Prima della scoperta del secondo corpicino, pochi giorni fa, il gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare richiesta dai pm. Non si esclude a questo punto, dopo gli sviluppi investigativi, che la sua posizione sia nuovamente al vaglio dell’autorità giudiziaria proprio in queste ore. La giovane avrebbe ammesso di aver partorito entrambi i, a distanza di un anno l’uno dall’altro.(ANSA FOTO) – cityrumors.itDiversi elementi sono però da approfondire.