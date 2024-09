Minaccia di morte un familiare in strada brandendo un coltello | denunciato 49enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 17 settembre, a Itri (LT), i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile di Formia hannoun uomo di 48 anni, residente a Itri, per minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere. L’aggressione in pubblica via Nel pomeriggio del 17 settembre, l’uomo ha aggredito un parente di 55 anni in pubblica via a Itri,ndolo diunlungo 14 cm. L’aggressione ha causato momenti di forte tensione, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma. L’indagine dei Carabinieri Dopo essere stati allertati dell’accaduto, i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per identificare l’aggressore. A seguito di una rapida attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo e a sequestrare l’arma utilizzata durante l’aggressione.