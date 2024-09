Materie STEM è tempo di colmare il gender gap

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 19 settembre 2024 – I numeri parlano chiaro: più donne laureate rispetto agli uomini, ma meno nelle discipline(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Quali possono essere le ragioni? Carenza di modelli di riferimento e stereotipi di genere che considerano alcuni settori di pertinenza tipicamente o esclusivamente maschile. Le donne nel mondoportano un valore inestimabile, dalla diversità di pensiero, agli approcci creativi e alle soluzioni innovative: èdiquesto divario. Un po’ di dati Come riportato dal FocusGap 2024 del consorzio interuniversitario Almalaurea, il 59% dei laureatiè composto da uomini, mentre le donne rappresentano il 41%. In alcuni settori, come quello dell'Informatica e tecnologie ICT e quello dell'Ingegneria industriale e dell'informazione, la presenza maschile supera addirittura i due terzi.