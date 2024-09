Lazza sulla faida tra Tony Effe e Fedez | Da che parte sto?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) Durante l’ultima edizione dl TG1 hanno parlato dei dissing trae poco dopo hanno chiecosa ne pensasse di questatra i suoi due colleghi. Nel servizio suhanno anche ricordato casi ben più celebri di catfight tra rapper. “Dicesi dissing, scontro per le rime tra, che si lanciano letteralmente canzoni contro. Sullo sfondo anche la figura di Chiara Ferragni. Ma i dissing sono solo roba da rapper? No, prendete John Lennon e Paul McCartney. ‘Avevano ragione a dire che eri morto, prima eri Yesterday, ora solo un altro giorno’. Un Lennon ferito che le canta a Paul. Poi c’è Eminem,rica lacon Moby che lo accusava di misogina e omofobia. Scorretta la risposta. Ladelle faide quella tra Notorious e Tupac, senza esclusione di colpi, anche di pila, che ci hanno portato via entrambi.