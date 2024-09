In fermento per la Tre Valli Varesine Cicliste e colleghi da tutto il mondo | Gara simbolo dello sport lombardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Attese al via le più forti squadre femminili e maschili del panorama ciclistico mondiale. Ma a rendere la quarta edizione dellaancora più affascinante saranno anche le modifiche al percorso. Partiranno martedì 8 ottobre da Busto Arsizio le due corse internazionali organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda: la Tree-Work – Uci Proseries Women’s e la 103esima classicissima TreUci Proseries. Ieri la presentazione in municipio. Confermato il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, nel cuore della città, come quartiere-tappa con la presentazione delle squadre e degli atleti e l’inizio delle gare proprio in via Volta: alle 9 lafemminile, alle 12 quella maschile. Per lafemminile il tracciato sarà di 136 chilometri, per ladei professionisti il percorso è di 200 chilometri, entrambi con arrivo in via Sacco a Varese.