Ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata | malore per Fabrizio Corona

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sempre in movimento ed iperattivo.in queste settimane si sta organizzando per accogliere il secondo figlio, che aspetta con la fidanzata Sara Barbieri, in arrivo a dicembre, e nel frattempo porta avanti le sue altre attività editoriali e commerciali. Però a quanto pare qualcosa è andato storto perché l’ex re dei paparazzi ha condiviso sul suo profilo Instagram lo scatto che lo ritrae disteso su una barella e con un medico al suo fianco a verificare i valori della pressione e dei battiti cardiaci. È poi lo stessoa tranquillizzare i sostenitori: “Ragazzi, pursono stato male. Hoe hose30, ma ilnon è piùdie tiuna”.