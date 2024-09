Elezioni americane | cronache di un Paese diviso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 – “Presidenziali in America: un’altra lotteria”. Questo il titolo della relazione che il Professor Roberto D’Alimonte ha tenuto davanti ai soci del Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo, presieduto da Luca Barretta. Il noto politologo ed esperto in sistemi elettorali, docente di Scienze politiche all’Università LUISS di Roma, ha analizzato i punti focali della campagna elettorale presidenziale in corso negli Stati Uniti, a partire dal “fenomeno Trump” che, nonostante l’impostazione poco convenzionale, è già riuscito in passato a catalizzare su di sé l’attenzione di 70 milioni di elettori che probabilmente lo voteranno di nuovo “Sono molti gli americani che non hanno più fiducia nella classe politica – ha spiegato il D’Alimonte - e che quindi scelgono Trump perché vedono in lui un soggetto diverso dalla vecchia guardia.