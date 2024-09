Chiara morta a Napoli chi avrebbe fatto cadere la statua e chi sono indagati

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 19 settembre 2024) Morte diJaconis, ciaggiornamenti sull’inchiesta aperta dopo il tragico incidente accaduto domenica 17 settembre pomeriggio al civico 4 di via Santa Teresa agli Spagnoli. La Procura si sta concentrando sulle indagini per determinare le responsabilità del decesso della 30enne padovana colpita alla testa da un oggetto precipitato dall’alto: ecco cosa è emerso finora.() Leggi anche:Jaconis, la terribile notizia è appena arrivata Leggi anche: Aurora Ramazzotti, l’ultima chat con il pilota morto in pistaJaconis vittima di una tragedia aI Quartieri Spagnoliin subbuglio, scossi dalla drammatica vicenda accaduta la scorsa domenica. Fiori, foto, candele e dediche segnano la via della città in cui una giovane turista padovana ha incontrato la morte, durante una passeggiata con il fidanzato.