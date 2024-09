Casina dei Ricordi senza pace Violate le pagine del diario che custodisce la memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) In quelleci sono le emozioni. Si sono posate lacrime e carezze. Accolgono idi vite condivise, e perse. Sono ledeldella “dei“ di via Ponchielli, il luogo delladella strage ferroviaria del 29 giugno 2009, che qualcuno ha strappato e utilizzato come carta igienica. "Credo che si sia toccato il punto più basso dell’inciviltà , non c’è più rispetto per niente e per nessuno" si sfoga Giuliano Bandoni, custode di questo spazio del dolore collettivo e della lotta comune di una città per la giustizia, la verità e la sicurezza sui binari.