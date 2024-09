Capuano | Inter Inzaghi deve fare un grande lavoro Ecco quale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’sorprende con il Manchester City bloccando una delle squadra migliori, se non la migliore, d’Europa. Giovanniesprime il suo pensiero su Tutti Convocati. OBIETTIVO – Giovanniriflette sul da farsi per Simonein quest’anno piuttosto lungo e difficile: «Se uno pensa all’di ieri sera e al Milan di martedì potrebbe pensare che il derby sia già chiuso. A Manchester hanno giocato bene anche le cosiddette seconde linee. Ad esempio a Monza le seconde linee erano state piatte e deludenti come tutti gli altri. Ciò dimostra che è sempre tutta una questione di testa e approccio. Io sono convinto che ilmaggiore diin questa stagione sia giocare anche con Monza, Genoa e Lecce allo stesso modo di Manchester. Fino ad ora non è successo. Con il Lecce l’ha gestito dall’inizio alla fine, forse troppo.