Atalanta contro l’Arsenal modulo con il trequartista con Pasalic dietro Lookman

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo, 19 settembre 2024 – L’, che stasera alle 21 sfiderà al Gewiss Stadiumper la prima giornata della nuova Champions League, dovrebbe schierare il classicocon ilal posto del tridente puro utilizzato domenica nel successo interno per 3-2la Fiorentina. Gasperini sembra intenzionato ad iniziare con unpiù prudente, pur ad alto tasso offensivo, con lo specialista Mario- che in Champions ha già segnatoManchester City, Shakthar e Paris St Germain -il tandem offensivo formato da, che da londinese vivrà un suo personale derby, e dal cannoniere Retegui debuttante in questa competizione, lasciando De Ketelaere in panchina come opzione per la ripresa.