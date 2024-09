Allerta rossa in Emilia Romagna venerdì 20 settembre | i fiumi fanno ancora paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bologna, 192024 – Continua anche per domani,20, la fase critica del maltempo inper ciò che riguarda il livello deie le conseguenti piene ed esondazioni, a seguito dell’alluvione che,una volta, sta colpendo Bologna e la. In particolare la zona del Ravennate, già devastata dal disastro del 2023, con Faenza e Lugo su tutti.una volta tantissimi gli sfollati, i danni causati alle case dalle inondazioni e i disagi legati alla circolazione dei treni.e arancione per i: ecco dove Per20, gli esperti di Arpae hanno diramato un’altraper piene deinelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Folrì-Cesena e Rimini.