70 anni Guida Michelin Do Approfondito tema turismo enogastronomico

(Di giovedì 19 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “In occasione dei 70dellaabbiamo voluto approfondire l’argomento del taste tourism, cioè il. Parliamo di un flusso di denaro che, nel 2023, ammonta a 438 milioni di euro e si stima che per quest’anno arrivi a mezzo miliardo” ha dichiarato Marco Do, direttore Comunicazione e Relazioni esterneItalia in occasione dell’evento “Road to 70” organizzato dallaalla Nuvola Lavazza di Torino. La serata è stata, infatti, anche l’occasione per presentare alcuni risultati dello studio cheha realizzato con JFC, società che si occupa di marketing territoriale, per capire quale sia l’impatto dei flussi turistici generati dalla presenza dei ristoranti stellati.