TEMPTATION ISLAND MEGLIO L' EDIZIONE DI LUGLIO

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Certo, è un mio parere che non vuole offendere nessuno. Solo che questo mese di settembre sembra essere stato sfortunato per il reality di Canale5. Storie troppo scontate, personaggi poco credibili che lasciano quasi per niente spazio all'immaginario collettivo. Il conduttore, indubbiamente bravo, risulta quasi spaesato. Il pubblico televisivo, ma in particolar modo quello dei social network non partecipa attivamente come dovrebbe o come è stato nelle scorse edizioni. Dove sono finiti i colpi di scena? i baci appassionati che facevano salire lo share alle stelle? Mancano personaggi come Christian Gallella, Tara, Alessandro Zarino, il pugile Carlo Siano, la fotonica di cui non ricordo il nome.. perdonatemi. Potrei andare ancora avanti, ma non mi sembra il caso.