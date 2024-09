Tajani | Il rimpasto non serve non c’è un problema politico

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA – “Io sono contrarissimo a qualsiasi tipo di. Non è servito per la sostituzione di Sangiuliano, che si è dimesso per dimostrare la propria correttezza e non perché qualcuno glielo ha chiesto. Così accadrà per la soluzione delle competenze di Fitto” e “mi auguro che non ci siano decisioni giudiziarie negative per il ministro Santanché, si vedrà. Ma ilnon, non c’è unnella maggioranza”. Così il vice premier e leader di Forza Italia Antonio(foto) su Radio1, suggerendo che si potrà procedere a sostituzioni individuali, ma “non anticipiamo cose che nessuno ha detto che si debbano fare”. L'articolo: “Ilnon, non c’è un” L'Opinionista.