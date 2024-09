Serie C Girone B nel recupero Torres-Milan Futuro 0-0 | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sembra avere un altro piglio ilall’approccio della gara di Sassari, in casa delladove, nonostante la notturna feriale e la concomitanza con le gare della Champions, sono oltre 5000 gli spettatori presenti. I giovani rossoneri devono scrollarsi di dosso i fantasmi di un avvio di stagione da incubo e l’occasione non è delle più agevoli, ma ilpare essere più sicuro, sciolto, almeno in avvio di partita. Tuttavia la prima mezzora – anche dopo che laè riuscita a riguadagnare campo – scivola via senza emozioni particolari ma il primo scossone arriva al minuto 36 e il primo squillo è dei giovaniesi, con Fall che riesce a infilarsi in una smagliatura difensiva e, a tu per tu col portiere Zaccagno, lo scavalca ma a un passo dalla riga bianca è Fabriani ad intervenire evitando un gol che pareva certo.