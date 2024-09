Schillaci il campione di umiltà | Nazionale? Per me è tardi Nove mesi dopo fu l’eroe delle notti magiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel 1990 arrivò secondo al Pallone d’oro, alle spalle solamente di Lothar Matthaus, che lo superò per poco più di 50 punti. Nella carriera di Salvatore– scomparso oggi all’età di 63 anni (ne avrebbe compiuti 64 il 1° dicembre) – quello è stato il punto più alto, frutto di un Mondiale che lo ha visto esaltarsi in veste di sorpresa del torneo. Esordì in azzurro il 31 marzo di quell’anno, poche settimane prima della magia di Italia 90. Poi l’exploit e un nome che ancora oggi ad ogni latitudine fa venire in mente le: nella competizione che ha visto gli azzurri chiudere al terzo posto,si aggiudicò i titoli di capocannoniere (6 gol) e di migliore giocatore della competizione. Solo un anno prima aveva chiuso il campionato di Serie B con 23 gol, guadagnandosi la chiamata della Juventus che lo prelevò per 6 miliardi di lire.