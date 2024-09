Napoli aggredisce moglie e suocera in pizzeria | 38enne arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBotte e minacce continue per due anni, da quando aveva deciso di separarsi dal marito violento. Una separazione che ha trascinato una donna in un inferno, fino all’ultima aggressione. L’uomo ha colpito con pugni lei e ladavanti al figlio di tre anni. E questa volta sono scattate le manette. E’ accaduto ai Quartieri Spagnoli di. Le due donne ed il piccolo stavano cenando in. Il marito si è appostato all’esterno e ha aspettato che uscissero per scagliarsi contro di loro. Ha preso a pugni prima lapoi la, le ha minacciate di sfregiarle con l’acido, in passato l’ha già fatto. Il figlio ha iniziato a piangere disperato. Clienti e dipendenti del locale spaventati, qualcuno ha chiamato il 112.