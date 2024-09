Morosità pregresse contributi da 1 000 a 5 000 Euro | c’è tempo fino a dicembre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024)di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ricorda che, entro il 312024, è ancora possibile richiedere il contributo a sostegno di tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale di proprietà dell’Ente in ritardo con i pagamenti dell’affitto. Si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di reinserire in un percorso di piena legittimità utenti e famiglie che, seppurraneamente, si siano trovati in difficolta nel rispettare gli obblighi di pagamento dei canoni di locazione e che sono disponibili a formalizzare piani di rateizzo per mettersi in regola. Gli utenti morosi che intendono avvalersi della concessione del contributo, devono dimostrare una permanenza minima nell’alloggio E.R.P.