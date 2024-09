M5s il politologo Ignazi | Scontro Conte-Grillo? Hanno ragione entrambi ma prevedo un futuro molto gramo per il Movimento delle origini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Chi hatra, questo è l’inghippo. Il vero problema è che cosa vuole essere il M5s e che cosa è oggi rispetto alla sua storia passata“. Sono le parole pronunciate a Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dalPiero, professore ordinario di Politica Comparata, che ieri sul Fatto Quotidiano ha espresso la sua opinione dellotra il fondatore del M5s Beppee il suo attuale presidente, Giuseppe. “Lo statuto del M5s – spiega– dava a, in quanto fondatore, tutta una serie di poteri eccezionali, che si pensava che non fossero da esercitare e che erano sostanzialmente un riconoscimento del suo ruolo per aver messo in piedi questa avventura peculiare e di grande successo per un certo periodo.