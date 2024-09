LIVE Roma-Servette 3-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | successo preziosissimo per le giallorosse

Leggi tutta la notizia su oasport

16.33 Adesso lasi dovrà concentrare sull'impegno in campionato con il Como di domenica, prima di rivolgere lo sguardo al match di ritorno con il. Sfida alle campionesse di Svizzera che si rinnoverà giovedì 26 settembre alle ore 19.00. 16.30 Le statistiche confermano il dominionista visto sul campo. Diciannove tiri a sei in favore delle ragazze di Spugna, ben dieci conclusioni in porta per lache ha creato almeno altre quattro palle gol oltre a quelle poi finalizzate, cinque corner battuti dallecontro i soli due per le avversarie. Insomma, tutti dati di marca giallorossa, perciò ilodierno, il primo della stagione della, è tutto tranne che immeritato. 16.27 Lacompie il suo dovere e ottiene una vittoria molto importante per il prosieguo della campagna europea stagionale.