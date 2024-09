Il terzo progetto per la casa è ora attivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Siamo orgogliosi di comunicare che da fine luglio èilper ladi Como Accoglie, un importante risultato per una piccola associazione di volontariato come la nostra". Così l’associazione di Como che sostiene progetti di housing sociale, annuncia il buon esito della partecipazione a un bando del Comune di Como nel quale venivano messi a disposizione alcuni alloggi, ottenendo in gestione un piccolo appartamento in via Turati. "Dopo i necessari interventi di ristrutturazione previsti dal bando – proseguono - abbiamo accolto quattro ragazzi egiziani neo maggiorenni. Sono davvero bravi con vissuti non facili e molta voglia di fare. Cercheremo di accompagnarli al meglio nel loro percorso di crescita e di inserimento".