Fonseca trema Inter-Milan test anti-esonero! C’è l’ombra di due sostituti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Paulonon può più sbagliare se vuole restare sulla panchina rossonera.di domenica diventa unfondamentale per evitare l’, essendoci già dei nomi pronti a sostituirlo. RICHIO – Il sereno in casaè durato giusto un paio di giorni, quellicorsi fra la vittoria contro il Venezia e la sconfitta contro il Liverpool. In cinque partite, tra campionato e Champions League, la squadra di Pauloè riuscita a collezionare un solo centro. E l’ultima prestazione vista a San Siro, nel match europeo, non ha fatto altro che aumentare critiche, dissapori e scetticismo nei riguardi dell’allenatore subentrato a Stefano Pioli. E proprio nel giorno del clamorosodi Daniele De Rossi a Roma, anche nellao rossonero sembra stia iniziando are la panchina.