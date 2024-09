Fiorentina-Wolfsburg oggi Champions League calcio femminile | orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una sfida di lusso., mercoledì 18 settembre, si gioca alle 20:00, match d’andata valido per il Round 2 di qualificazione della UEFA Women’s2024-2025. Una partita tutta da vivere per le toscane che, tra le mura amiche del Viola Park, avranno la possibilità di affrontare uno dei team più blasonati di tutto il circuito, più volte finalista nelle passate stagioni. Le ragazze di Mister De La Fuente tuttavia potranno puntare su un davvero promettente cammino europeo, cominciato con la vittoria in casa del Brøndby e proseguito con il blitz tra le mura dell’Ajax. Inutile tentare di chiudersi e provare il classico catenaccio. La storia insegna che incontri così importanti si devono affrontare a viso aperto, specie in occasioni come queste dove non c’è davvero nulla da perdere.