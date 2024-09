Energia progetti di infrastrutture | Bruxelles invita a presentare candidature

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oggi, la Commissione europea ha aperto un nuovo bando perdienergetiche che cercano lo status didi interesse comune (PCI) odi interesse reciproco (PMI) ai sensi del Regolamento sulla rete transeuropea per l’(TEN-E). Diventare PCI o PMI consente aidienergetiche di beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di ammissibilità ai finanziamenti Ue dal Connecting Europe Facility. Una volta adottato, questo sarà l’ultimo elenco dell’Unione supportato dall’attuale Quadro finanziario pluriennale. Per il periodo 2021-2027, il budget rimanente disponibile per CEF-Energy è di circa 3,5 miliardi di euro.