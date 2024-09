Elodie e Tiziano Ferro bacio e cena a Los Angeles | arriva un duetto?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024)aveva anticipato che era in arrivo una, a Los, con. Ora i due cantanti pubblicano una foto in bianco e nero in studio, lasciando intendere che l’incontro non sia stato solo di piacere ma anche di lavoro. Che i due artisti stiano lavorando a un? Si tratterebbe della prima collaborazione tra l’artista romana e il cantautore di Latina, che da tempo vive proprio nella città californiana. Oltre alla foto,ha pubblicato su Instagram anche un breve video in cui bacia sulla guancia la collega e scrive: “Rosicate”. L'articoloa Losun? proviene da Spettacolo Periodico Daily.