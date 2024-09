Contromano sulla Pontina per 17 km | la folle corsa finisce contro il guardrail

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Scene da film. Nel pomeriggio del 18 settembre 2024, un automobilista a bordo di un SUV rubato ha percorso 17 chilometri. Laè iniziata ad Ardea, quando i carabinieri hanno tentato di fermare il conducente di una Jeep rubata. L’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato e imboccato lain direzione opposta, percorrendo la corsia sud verso Latina.Leggi anche: Autosi schiantaaltre macchine in superstrada: traffico bloccato Durante l’inseguimento da parte dei carabinieri di Anzio e Pomezia, gli automobilististrada hanno dovuto evitare il SUV che sfrecciava in senso contrario, evitando per miracolo un tragico incidente. La fuga si è conclusa a Castel Romano, dove il conducente ha perso illlo del veicolo, schiantandosiuna barriera di protezione.