Come finisce Simon Coleman – il salto dell’angelo | una ritrovata consapevolezza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alla fine di– Ilriesce a trovare un equilibrio tra la sua vita privata e professionale. Si dimostra in grado di essere una figura paterna per i nipoti, imparando a essere presente emotivamente per loro. Sul piano professionale, nonostante le difficoltà iniziali nel gestire casi locali meno “adrenalinici” rispetto a quelli a cui era abituato a Parigi, riesce in egual misura a dimostrare il suo valorepoliziotto. Un finale, dunque, dal tocco emotivo e personale per il protagonista,, un esperto poliziotto sotto copertura, che è costretto a lasciare Parigi e trasferirsi in una piccola cittadina per prendersi cura dei suoi tre nipoti dopo la morte improvvisa di sua sorella.