Chiara confessa di aver ucciso 2 neonati | no all' arresto Era la baby-sitter perfetta dei miei figli ora tremo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Emergono nuovi dettagli inquietanti sulla vicenda del doppio infanticidio della provincia di Parma. La 21enne hato infatti di essere stata lei a uccidere anche il secondo bambino circa un anno fa. Questa nuova confessione ha indotto gli inquirenti a tornare in quel giardino dell'orrore e a continuare a scavare, si temono nuove brutte sorprese. Ma, la donna sotto accusa, non andrà in carcere per il momento. "Non ci sono esigenze cautelari". Con questa motivazione il gip - riporta Il Corriere della Sera - - avrebbe negato nelle scorse settimane l’della madre del neonato trovato morto nel giardino della villetta di Vignale di Trsetolo, in provincia di Parma, il 9 agosto scorso. La richiesta di una misura cautelare per i reati di omicidio volontario e occultamento di cade era arrivata dalla Procura di Parma.