Ambrosini | Haaland ha avuto un vantaggio rispetto agli altri Forma mentale!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Massimoha posto l’accento su un fattore potenzialmente decisivo per il Manchester City in occasione della sfida contro l’Inter, ossia lo stato didi Erling. Non è poi mancato un giudizio sulle duezioni. RIVALE INTER – L’ex giocatore del Milan Massimoha parlato nel pre-partita di Manchester City-Inter, concentrando in particolare la sua attenzione sul bomber Erling. Queste le sue parole a Prime Video sul norvegese: «In questo momento il Manchester City ha qualcosa in più. Unico giocatore che ha goduto di qualche vacanza in più è Erling. E questo lo si sta vedendo nell’inizio di stagione. Anche dal punto di vista, sembra essere più tranquillo e sereno. Sappiamo che per un attaccante lava di pari passo con quella fisica».