WWE | New Day sull’orlo della rottura sconfitta contro il Judgment Day e sfogo di Xavier Woods

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) Il New Day è una delle stable e tag team più longeveWWE, il duo-Kingston condivide il ring da ormai 10 anni. Sono stati anni di alti e bassi passati anche con Big E prima che l’infortunio al collo lo costringesse al ritiro, infortuni che sono un tema ricorrente nel team soprattutto in questi ultimi anni in cui a turno siache Kingston sono rimasti ai box. Negli ultimi mesi i due sono tornati stabilmente sul ring, ma appare chiaro che qualcosa si sia rotto nella chimica tra i due e il decimo titolo di coppia tra NXT e Main Roster appare molto lontano. Troppi errori Nelle scorse settimaneaveva ampiamente manifestato il proprio malumore quando Kofi Kingston stava introducendo un nuovo membro nella stable, quell’Odyssey Jones che alla fine si è fatto fuori da solo, venendo licenziato dalla WWE a causa delle accuse per violenza domestica.