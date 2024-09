Villa in Festa San Matteo per i bimbi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata presentata questa mattina, al Comune di Salerno, l’iniziativain, due giornate, il 21 e 22 settembre, dedicate al laboratori didattici per i più piccoli piccoli che, sulla scia di un percorso indicato da Papa Francesco, ha visto anche il Comune di Salerno attivarsi per promuovere iniziative con il supporto di CNA Salerno, Bottega San Lazzaro, Italia Eventi. I laboratori artigianali, di gioielleria, ceramica, pelletteria e sartoriali, prenderanno il via sabato mattina nellacomunale, mentre in contemporanea con la processione si fermeranno, per riprendere poi il 22 settembre. L’iniziativa è coordinata dal consigliere comunale vittoria Sentino e dall’assessore Dario Loffredo.