Venom | The Last Dance il cestino da Popcorn e non è all’altezza di quello di Deadpool 3

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024): The, ildae non èdidi3 Il merchandise legato ai blockbuster è una componente fondamentale del successo del film stesso, e: Thenon fa eccezione, dal momento che anche lui punterà non solo sui biglietti staccati ma anche su una serie di gadget e accessori che potrebbero fare felici dei fan. Ultimo in ordine di tempo è stato svelato ildadi: The, e, dispiace dirlo, non ha niente a che vedere con il selvaggio e divertente secchiello disegnato allo stesso scopo pere Wolverine. Non capiamo bene quale sia il problema di questo tipo di gadget, ma sembra che non ci possano essere molte varianti accattivanti di un cesto da