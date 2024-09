Vannaccistop a vicepresidenza Patrioti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 18.24 L'eurodeputato Roberto Vannacci, eletto con la Lega, "non è più vicepresidente del gruppo dei 'per l'Europa' perché le sue funzioni sono sospese per il momento". Così il capo delegazione di Rassemblement national al Parlamento europeo, Jean-Paul Garraud, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa sul 'caso Salvini'. Il chiarimento è arrivato dopo che la funzione di vicepresidente del gruppo è stata rimossa dl sito del Parlamento europeo.