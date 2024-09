The Family Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 Settembre | Il Figlio Di Ilyas Infiltrato Nell’Attività Di Aslan!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 17 settembre 2024) Thedal 23 al 272024:scopre che Bedri,di, è diventato socio della Soymarin. Nuovi problemi sono in arrivo per i Soykan! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 23 al 272024, al centro dell’attenzione ci sarà una nuova mossa improvvisa da parte dei nemici di. Infatti arriverà Bedri,die Nedret, che diventerà inaspettatamente il socio di. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti? Leyla è in carcere per l’omicidio di Tolga. La donna è stata vista litigare con lui poco prima della tragedia, quindi la cosa aggrava la sua posizione.cerca in tutti i modi di far scagionare la sorella e ci riesce, ma Hulya è in procinto di fare una nuova mossa per fare sì che Leyla rimanga in carcere.