Terremoto scossa molto forte | magnitudo 5 3

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Nelle prime ore del mattino, unadidistimata 5.3 ha colpito l’area nei pressi di Stanton, negli Stati Uniti. L’evento si è verificato alle ore 18:00 (3:00 in Italia) e ha avuto un epicentro localizzato in profondità, circa 87 km sotto la superficie terrestre. Nonostante lamoderata, la profondità ha contribuito a ridurre l’impatto diretto in superficie, sebbene vi siano state segnalazioni di lievi tremori nelle zone circostanti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono stati segnalati danni significativi né feriti gravi. I sismologi continuano a raccogliere dati per comprendere meglio l’evento e la sua dinamica. Il sistema di monitoraggio degli Stati Uniti, gestito dall’USGS, ha confermato l’intensità delcome parte della loro sorveglianza sismica continua.