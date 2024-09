Protezione Civile Campania | prorogata allerta meteo gialla per temporali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigentedi colore Giallo perdi ulteriori 24 ore. Pertanto, la criticità idrogeologica già in atto permarrà fino alle 6 di giovedì 19 settembre. La particolare perturbazione in arrivo determina una incertezza previsionale: isaranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento. Le aree interessate sono prevalentemente quelle della fascia costiera campana e, in dettaglio, le seguenti zone di: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).