Non solo manovra ecco come l’Italia mette sotto controllo i suoi conti

(Di martedì 17 settembre 2024) La, ormai, è in vista. La si può scorgere da lontano, ma sempre più vicina. Circa 25 miliardi, euro più euro meno, dentro i quali incastonare il rifinanziamento del taglio del cuneo contributivo per i redditi fino a 25 mila euro (7 punti) e 35 mila (6 punti), con un intervento che costerebbe oltre 9 miliardi e riguarda circa 14 milioni di lavoratori che in questo anno si sono visti arrivare fino a 100 euro al mese in più in busta paga. Ma anche la rimodulazione dell’Irpef, con le aliquote che passerebbero da 4 a 3, riducendo la seconda dal 35% al 33% e alzando il tetto fino ai 60 mila euro di reddito (chiesto dalla Lega). In mezzo, 5 miliardi per la natalità e una spinta ai fringe benefits. Prima, però, c’è da colmare un’altra casella, comunicante per la verità con quella della: e cioè spedire alla Commissione europea il cosiddetto piano strutturale di bilancio.