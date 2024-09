Milan Ibrahimovic torna con il botto | il solito show e la frecciata a Boban

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilè in campo per la partita di Champions League contro il Liverpool e di certo non è passato inosservato il ritorno di Zlatandopo le ultime polemiche. “Il mio ruolo? E’ semplice, tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutto il resto lavora per me”. Lo ha detto il Senior Advisor di RedBird, Zlatan, a Sky a pochi minuti dalla sfida-Liverpool di Champions League. “La mia assenza? Quando leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone, i gatti spariscono. Tutto quel che si dice in giro, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente.