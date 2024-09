Maltempo oggi a Porto Sant’Elpidio | sottopassi allagati e strade piene di fango

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024)(Fermo), 17 settembre 2024 – Sottopassaggi, smottamenti die detriti finiti sulle, qualche disagio in alcuni plessi scolastici, un albero caduto: ancora una volta èla città che subisce le conseguenze più importanti a causa delcausato dal vortice polare sull’Adriatico, iniziato la notte scorsa e che, secondo i bollettini meteo, proseguiranno fino a mercoeldì sera. Così il sindaco Massimiliano Ciarpella ha fatto sapere di aver aperto il Centro Operativo Comunale già e che sono stati effettuati interventi innanzitutto sul sottopassaggio di via Canada che, ancora una volta, era finito sott’acqua e reso impraticabile. L’intervento degli operai comunali ha consentito di riaprire la via al transito già in mattinata e la situazione restava monitorata.