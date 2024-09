M S Severino arriva il Festival Settembre in Giallo dedicato a Boris Vian

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 17 settembre 2024) È dedicata a(noto anche con lo pseudonimo di Vernon Sullivan è stato scrittore, paroliere, drammaturgo, poeta, trombettista e traduttore francese) la prima edizione delin, ildei libri in programma dal 20 al 22 nel chiostro di Palazzo Vanvitelli con la direzione artistica di Antonio Corbisiero. La rassegna letteraria settembrina è un coast to coast tra le pagine di alcuni dei più intensi noir d’autore illustrati da ospiti d’eccezione come Pina Masturzo, Stefano Pignataro, Alfonso Sarno, Via De Vita, Ida Paradiso e Paolo Romano. In un momento storico in cui si legge sempre di meno, soprattutto fra i giovani, la tre-giorni fortemente voluta da Enza Cavaliere, vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Mercato S.