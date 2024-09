La Valtènesi celebra i propri vini dal rosso dell’azienda Le Gaine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Lain un fine settimana in cui il grande pubblico ha potuto degustarli e provare ilche ha vinto il Premio Sante Bonomo. A trionfare e salire sul podio è stata l’azienda agricola Ledi Paolo Cottini di Bedizzole. Alla selezione hanno partecipato irossi a base Groppello, che già avevano conquistato il diploma di eccellenza (con punteggio pari o superiore a 85/100) al concorso enologico ufficiale per la Doc Riviera del Garda Classico-della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda. I campioni sono stati nuovamente degustati da un panel di esperti, che hanno decretato come vincitore il Riviera del Garda Classico Doc Groppello.