La casa da sogno la disdici quando vuoi

(Di martedì 17 settembre 2024) Si sa, l’immobiliare tira sempre. Che si sia nel paese dove laè considerata bene fondante o negli Stati Uniti dove ciclicamente si cambia non soloma anche lavoro e persino stato, le serie a tema immobiliare spopolano, crescono sempre più in termini di pubblico e le piattaforme (soprattutto) continuano a investire. Netflix ha da sempre la library più fornita in questo senso e ormai questo genere di prodotti si vanta di ramificazioni e caratteristiche “narrative” diversificate. Tratti comuni – come da parole guida nella descrizione sintetica dei programmi – sono l’essere prodotti positivi, ottimisti e rilassanti. Comfort zone per staccare, sbirciando (il più delle volte) case impossibili, vite impossibili a prezzi impossibili. Sognare, a costo zero. Si diceva, i generi.