James Cameron dirigerà Ghosts Of Hiroshima per il dopo Avatar

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 17 settembre 2024)sta progettando il suo futuro, eofpotrebbe essere tra i primi film nel suo taccuino. Impegnato nello sviluppo di: Fire and Ash, terzo capitolo della ricca saga sci-fi, il famoso regista ha gettato le basi per prendersi una lunga pausa da Pandora. Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito cheha acquisito i diritti sul romanzo “Of“, con l’obiettivo di adattarlo sul grande schermo. “of” è stato firmato da Charles Pellegrino, e debutterà nelle librerie dal 2025, edito da Blackstone Publishing. Esso segue il primo romanzo dal titolo Last “Train From“.