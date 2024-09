Incendio e morte nello showroom cinese | ecco perché la versione del titolare non convince gli inquirenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano – La Procura cambia il capo di imputazione del f ascicolo d’indagine sull’del magazzino di via Cantoni scoppiato giovedì sera nel quale sono morti il 24enne designer Pan An e fratello e sorella di 18 e 17 anni, Yinjie Liu e Yindan Dong. Da ieri si indaga per “strage” e si puntano i riflettori ancora sulla denuncia presentata poche ore prima della tragedia. Il giorno prima e la mattina del 12 settembre il padre e la madre deldel magazzino sarebbero stati avvicinati da una persona che con un coltello li avrebbe minacciati, dicendo loro che dovevano versare 20mila euro. Una richiesta relativa a un “debito” pregresso, e non quindi legata al pizzo sull’attività commerciale, stando a quanto confermano gli investigatori della Procura.