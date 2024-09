Ibrahimovic | Inter e Liverpool settimana importante Comando io!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima della sfida di UEFA Champions League tra Milan e, Zlatanha parlato ai microfoni di Sky Sport. Senza risparmiarsi, nel suo stile, anche qualche polemica– Prima l’esordio in UEFA Champions League contro il. Poi il derby contro l’. Unaper il Milan (così come per i nerazzurri, impegnati domani in trasferta contro il Manchester City in trasferta), in arrivo dalla prima vittoria stagionale, per 4-0, contro il Venezia. Di questo ha parlato anche Zlatan: «È una, prima oggi contro ile arriva in un momento giusto per la squadra dopo l’ultima partita che è andata bene. Non abbiamo iniziato come volevamo, ma ci riprendiamo con pazienza».