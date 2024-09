I Friedkin sono tornati a Roma per far sentire la loro vicinanza a De Rossi Non ci saranno scossoni Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) I. Hanno sentito il richiamo dei tre punti in quattro partite. A Trigoria c’è stato un colloquio con De, Souloukou, Ghisolfi e Lombardo. Ihanno rinnovato lafiducia nell’allenatore della. Ilriporta: L‘eco dei tre punti in quattro gare è arrivato anche negli Usa. E così, all’improvviso, i. Padre e figliopartiti alle 3 di notte da Houston esbarcati a Ciampino con iljet privato poco prima delle 15 di ieri.Chi pensava ad una visita programmata, legata magari a questioni sul nuovo stadio, si è dovuto ricredere. Finché i tecnici del club non riceveranno il nullaosta per aver accesso alle aree dovestati effettuati gli espropri nel mese di agosto, la questione rimane congelata.